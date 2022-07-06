На территории Армении может появиться еще одна российская военная база — об этом сообщает радио «Азатутюн» (армянская редакция радио «Свобода»). По ее сведениям, именно с планами развертывания новой базы связано интенсивное строительство на территории бывшего аэропорта близ села Айгепар в Бердском районе Тавушской области. В советские времена здесь приземлялись самолеты Як-40.

Еще в июне в правительстве Армении был поднят вопрос о подписании протокола №2 о внесении изменений в протокол «О пунктах дислокации российской военной базы на территории Армении». Согласно обоснованию, представленному министром обороны Армении Суреном Папикяном и размещенному на сайте правительства, в связи с изменением адресов пунктов дислокации российской военной базы, расположенной на территории Армении, возникла необходимость внесения изменений в состав передающихся российской стороне земельных участков и недвижимого имущества, а также в документы, составляющие правовую основу. Адреса и другие подробности не указываются, однако строительство в Берде местные эксперты тут же связали с грядущей передислокацией базы, тем более что среди руководителей стройки есть и русские.

Российское военное присутствие в Армении — ни для кого не секрет. Но на сей раз трудно исключать, что Армения затевает в регионе новый виток опасных провокаций, пытаясь втянуть в эту игру и Россию.

В самом деле, новая российская база появляется в селе Берд, вплотную к границе с нашей страной, близ села Алибейли Товузского района Азербайджана. А в этой точке Армения не раз устраивала игры с огнем — именно здесь в июле 2020 года вспыхнули бои. Более того, селу Алибейли армянские пропагандисты, напомним в который уже раз, еще в начале «десятых» открыто предрекали судьбу Ходжалы. Небезызвестный Левон Мелик-Шахназарян, заявив, что «Алибейли ядовитым жалом вклинился в территорию Армении», еще тогда грозился: «Из этого села обстреливаются армянские населенные пункты, Алибейли блокирует дороги между армянскими селами», и вообще, «все это — блокада дорог, обстрелы под прикрытием жилых домов, теракты, поджоги полей — удивительно напоминает Ходжалу (ныне Иванян) до февраля 1992 года. Азербайджан явно готовит крупную провокацию, почву для пропагандистского обвинения Армении в жестоком отношении к «мирному» населению Алибейли. Понятно, что долго терпеть присутствие на нашей земле сеющего смерть населенного закавказскими турками села Армения не будет». Понятно, что в июле 2020 года Армения рассчитывала «разобраться» не только с трубопроводами, но и с селами. И самое главное, в Армении не сомневались, что при первых же выстрелах со стороны Азербайджана за свой форпост немедленно вступится Россия, тем более что на государственной границе, в отличие от Карабаха, гарантии ОДКБ действовали безоговорочно. Но эти планы Еревана рухнули. Россия в конфликт не вступила, ограничившись поставками оружия.

Сегодня на этом участке границы как бы не стреляют. Но, во-первых, как показывают регулярные нарушения прекращения огня на Кельбаджарском и Лачинском направлении, в Ереване от тактики вооруженных провокаций не отказались. А во-вторых, участок государственной границы, близ которого появится база, остается во всех смыслах «взрывоопасным» — тут есть и несогласованные «отрезки», и те самые анклавы. И самое главное, нет никаких гарантий, что Армения не попытается устроить здесь очередную провокацию, но уже с тем расчетом, чтобы под ответный огонь с азербайджанской стороны попала российская военная база.

Вопрос в том, позволит ли Москва разыграть такой сценарий и втянуть себя в провокационную игру Еревана.

Нурани, обозреватель