Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване. Об этом сказал источник «РИА Новости».
До сих пор такие встречи проходили только в Москве и Вене.
Турция предложила провести очередную встречу по нормализации с Арменией в Анкаре или Ереване. Об этом сказал источник «РИА Новости».
До сих пор такие встречи проходили только в Москве и Вене.
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