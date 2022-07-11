В Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них – в плену, заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. заявил Олег Котенко – уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

«Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ – и это разные институции. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ.

ВСУ дает данные о двух тысячах пропавших военных. У нашего колл-центра есть ориентировочно 7200 человек.

Например, полк «Азов» – это Нацгвардия (подчиняется МВД – ред.), и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли с «Азовстали». Большинство из пропавших военных – в плену». — сказал Котенко.

В качестве примера он приводит военных 1 батальона 36 бригады, которые могут находиться на территории страны-агрессора.