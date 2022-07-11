Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали местного жителя за призывы к убийству президента страны Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает Польское телевидение.

Отмечается, что соответствующие записи Петр У. опубликовал в одной из социальных сетей. Кроме того, он оставлял в интернете «оскорбительные и вульгарные заявления», которые содержали ложные утверждения в адрес Дуды.

Гражданину Польши предъявлены обвинения в «подстрекательстве к убийству президента Республики Польша, действующего премьер-министра и сотрудников полиции, а также в оскорблении президента».

В ходе допроса мужчина свою вину не признал. Он заявил, что всего лишь высказал свою позицию и не намеревался кого-либо оскорблять.