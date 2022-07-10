Некоторые города Германии планируют организовать в холодное время года бесплатные общественные отапливаемые места, пишет газета Bild.

Такие места будут предназначены для граждан, которые на фоне энергетического кризиса не справятся с ростом цен на коммунальные услуги.

Соответствующие планы есть у властей города Людвигсхафен, там под эти нужды могут отдать крытый спортивный центр, где ранее проводилась вакцинация. Также общественные отапливаемые места планируют сделать в Нойштадте, Франкентале и Ландау.