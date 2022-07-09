США должны прекратить клеветать на Китай, нападать на политическую систему страны и делать шаги в сторону поддержки независимости Тайваня, заявил по итогам встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном глава китайского МИДа Ван И, сообщает РБК-Украина.

Отношения США и Китая все еще не вышли из затруднительного положения, в которые их поставила предыдущая американская администрация президента Дональда Трампа, и сталкиваются с новыми проблемами, отметил Ван И, слова которого приводит китайский МИД.

«Ван И подчеркнул, что, поскольку американская сторона пообещала не стремиться изменить систему Китая, она должна уважать путь социализма с китайской спецификой, избранный китайским народом, и прекратить клеветать и нападать на политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая», — говорится в сообщении.