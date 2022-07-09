Депутат бундестага от Социал-демокартической партии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, и глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот (Michael Roth) призвал создавать новую архитектуру европейской безопасности, основываясь на военном сдерживании, политической и экономической изоляции России. Об этом Рот написал в колонке для издания Welt am Sonntag в субботу, 9 июля.

«В отношении России нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное», — пишет Рот. По его мнению, безопасность в Европе может существовать «только против России, а не вместе с ней». «В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы», — написал Рот, призвавший пересмотреть немецкую политику в отношении России.

Политик также указал на «грубые ошибки», допущенные его партией в прошлом. По его словам, СДПГ «по праву гордится политикой 1970-х годов Вилли Брандта». Речь о принципе «перемены через сближение», который был лейтмотивом политики СДПГ и был направлен на разрядку напряженности в отношениях с СССР.

«Несмотря на все его исторические заслуги, мы не должны прикрываться Вилли Брандтом ввиду коренных изменений в мире», — пишет Рот. При этом, по его словам, для переосмысления этой политики «ни в коем случае не нужно отказываться от традиционных социал-демократических линий». «Приверженность Брандта миру и разрядке была столь успешной еще и потому, что ее поддерживала военная мощь под знаком ядерного сдерживания», — напоминает он.