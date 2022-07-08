Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось перенести место проведения свадебной вечеринки из-за отставки. Об этом сообщает Sky News.

Политик не сможет сыграть свадьбу в особняке Чекерс, который считается резиденцией премьер-министров.

Борис и Кэрри Джонсон поженились на скромной частной церемонии в Вестминстерском соборе в 2021 году. Супруги планировали устроить более масштабное празднование в 2022 году, когда ограничения, связанные с коронавирусом, будут ослаблены.