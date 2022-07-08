Аннулированы результаты выбора квартир, проведенного по системе «Социальное жилье» 30 марта 2022 года, говорится в совместной информации Службы государственной безопасности (СГБ) и Государственного агентства жилищного строительства.

Сообщается, на втором этапе очередного проекта Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики – при реализации льготной продажи 442 квартир Ясамальского жилого комплекса 30.03.2022 года наблюдались случаи вмешательства со стороны различных лиц в процесс выбора квартир с использованием специального компьютерного программного обеспечения в области информационных технологий. Для изучения этого вопроса было направлено обращение в Службу государственной безопасности Азербайджанской Республики. Установлено, что граждане Азербайджанской Республики Мамедов Эльчин Эльман оглу, Гаджиев Руслан Афиз оглу, Гусейнов Фирудин Ильгар оглу, Латифзаде Юнис Илтимас оглу, Абдуллаев Тарлан Таир оглу и Мамедов Джавид Фахрад оглу, вступив в сговор с другими лицами, получили доступ к информационной системе «Льготное жилье» Государственного агентства жилищного строительства.

Указанные лица привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых по подозрению в совершении преступных деяний, предусмотренных статьями 273.3.1 и 273.3.2 Уголовного кодекса.

С целью обеспечения справедливой, прозрачной и равной продажи льготных квартир, находящихся в распоряжении агентства, на 2-м этапе Ясамальского жилого комплекса вновь будет осуществлен отбор 442 квартир. Общественность будет проинформирована о дате, когда процесс выбора жилья будет вновь организован.