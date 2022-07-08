«После проведенного 30 марта 2022 года процесса выбора 442 квартир, расположенных в Ясамальском жилом комплексе, были выявлены определенные подозрительные случаи», сказал в ходе пресс-конференции в Государственном агентстве жилищного строительства (MIDA) глава Аппарата MIDA Фарман Гурбанлы.

Он сказал, что в связи с этим MIDA обратилось в Службу государственной безопасности.

Отмечено, что в результате вмешательства были нарушены условия равного выбора, и поэтому все результаты продаж были аннулированы.

По словам руководителя Аппарата, о выборе квартир объявляется не менее чем за 30 дней до даты продажи. После каждого объявления, в течение примерно месяца, демо-версия льготного жилья предоставляется лицам, имеющим электронный кабинет: «Цель здесь заключается в улучшении использования системы участниками. Продажа осуществляется в электронном порядке. Процесс выбора жилья состоит всего из двух этапов. Но некоторых пользователей системы льготного жилья определенные лица разработали специальное программное обеспечение для того, чтобы сделать эту систему быстрее. Это программное обеспечение также было использовано во время выбора 30 марта».

«Основная цель введения системы льготного жилья — создание равных условий для лиц, желающих получить льготное жилье», — суазал Фарман Гурбанлы, отвечая на вопрос «почему отменены продажи всех квартир?» в ходе пресс-конференции, организованной Государственным агентством жилищного строительства (MIDA).

Он отметил, что некоторые лица разработали специальное программное обеспечение для обратившихся к ним лицам, чтобы они могли выбрать квартиры быстрее: «Они уже ограничили право других граждан на выбор жилья. Поэтому в целом они препятствовали деятельности и государственных структур. В результате вмешательства посредством специальной программы были ограничены права других граждан, желающих воспользоваться этой системой. В результате вмешательства более 60% квартир, выставленных на продажу, были выбраны незаконным путем. Поэтому из-за нарушения равенства все выборы были отменены», передает АПА.