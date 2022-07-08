При организационной поддержке Министерства культуры и Фонда Гейдара Алиева в июле для художников будет реализован международный проект «ArtCamp Shusha».

В связи с этим запланированы визиты в нашу страну художников из Италии, Германии, Румынии, Дании и Турции, передает АПА.

Помимо зарубежных художников, в проекте примут участие местные художники, такие как Рашад Мехтиев, Вугар Мурадов, Анар Гусейнзаде, Бутунай Хагвердиев, Гюнель Равилова и Вусала Агаразыева.

В рамках проекта иностранные и местные художники посетят город Шуша, а художники, которые ознакомятся с городом, создадут картины, посвященные ему.

В рамках проекта будут организованы встречи в мастерских художников, работающих в Баку, посещение картинных галерей и обсуждение современных вызовов в сфере изобразительного искусства.