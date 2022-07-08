«Россия постоянно меняет свои сообщения о планах в войне с Украиной, я не верб в заявления Кремля, потому что на самом деле Путин не отказался от намерения захватить всю страну», — сказал президент Украины В. Зеленский в интервью CNN

«Они не отказались от попыток захватить Киев. Мы их вытеснили, и они отошли. Но я считаю, что в целом они внутри своего государства и внутри своих военно-политических планов от оккупации нашего государства не отказываются много лет.

Они всегда оккупировали наше государство – сначала политически, потом это был Крым, потом Донбасс, потом полномасштабное вторжение. Поэтому в планы России входит и смена политического руководства, и оккупация всей Украины. Мы абсолютно в этом уверены».

По словам президента, сейчас на востоке Украины очень сложная ситуация. Это связано с тем, что на Донбассе у россиян больше артиллерии, РСЗО, больше жертв – но Россия не считает ни технику, ни жертвы. Зеленский добавил, что именно поэтому Украина и просит у партнеров больше оружия, чтобы противостоять врагу.

На юге, по словам президента, «чуть-чуть легче», потому что ВСУ сдерживают ситуацию, а в некоторых случаях и контратакуют. Также почти освобождена от оккупантов Харьковщина. Хотя там россияне еще оставили свои боевые группировки. В целом, по словам Зеленского, нужно «стабилизировать ситуацию на востоке».

На вопрос о том, что Путин, якобы, достиг одной из своих главных целей, потому что захватил Луганскую область, Зеленский сказал, что не верит в публичные заявления Кремля, поскольку Россия постоянно меняет свою риторику.