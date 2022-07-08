O tempora, o mores. О, времена, о, нравы. В армянском варианте ни времена, ни нравы особой роли не играют. Для наших недружелюбных соседей есть одна идеология: армяне – Анаитом избранная нация, и ее должны как минимум уважать или жалеть. Неслучайно, хаи, будучи ущербными по сути, придумали для себя альтернативную историю. Мол, и Клеопатра – армянка, и армянский царь Абгар написал письмо пророку Исе (Иисус Христос), и тот ему ответил.

Однако в армянской мифологии есть особенность: в ней сочетается ложь и беспредельный цинизм. Ни для кого не секрет, что армяне на протяжении всей истории прославились лишь двумя качествами: беспредельным воровством и ханжеской богобоязненностью. Примечательно, что армяне сумели создать миф о том, что Армения является первым государством якобы принявшим христианскую религию. Однако, как известно, не могут быть и волки сыты, и овцы целы. Фашистская идеология, которой руководствуется армянская нация, априори не может сочетаться с христианской моралью.

Тем не менее, в Армении пытаются обмануть Бога. В 90-ые годы популярный российский певец Игорь Тальков пел: «Но только обманув себя, мы обмануть не сможем Бога». Судя по всему, армяне не слышали о Талькове. Мало того, они не знают даже Бога. А как еще понять инициативу хаев, которые вознамерились воздвигнуть статую Иисуса Христа в Армении.

Согласно сообщениям армянских СМИ, компания «Мульти групп» выступила с инициативой относительно установки статуи Иисуса Христа на горе Атис. Документы рекомендательного характера представлены в правительство Армении. Об этом заявил на заседании правительства 7 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наша предварительная оценка проекта — положительная, поскольку мы считаем, что он повысит туристический интерес к Армении. Надеюсь, что соответствующие органы обсудят этот вопрос в надлежащие сроки. Здесь необходим ряд административных решений. Эти решения будут приняты, и процесс пойдет по предусмотренной логике», — добавил Пашинян.

Видимо, армянский премьер Никол Пашинян давно не был в центре Еревана. Иначе, он воочию убедился бы, что в городе, который «старше Рима», стоит величественный памятник фашистскому прихвостню Гарегину Нжде. Таким образом, в Армении то ли пытаются возвеличить Нжде до уровня Христа, то ли, наоборот, опустить Иисуса до уровня фашиста. В обоих случаях, это грех. Тем более для армян, которые «придумали христианство» еще до рождения Христа.

Впрочем, если армяне подобным образом пытаются замолить свои грехи, которыми они прославились на оккупированных ими азербайджанских землях, то вариант выбран не тот. Выбирать нужно: либо Христос, либо Нжде. Другого варианта, как говорят хаи, петкаче…

Фарид Теймурханлы