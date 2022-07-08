Задолженность ОАО «Азеристиликтеджхизат» Производственному объединению «Азеригаз» по сезону этого года составляет 20 миллион манатов.

Об этом генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев сказал в рамках акции «Открытых дверей», передает АПА.

«Наши показатели по сборам могли бы быть выше, но задолженность «Азеригаз» продолжает расти, составив 20 млн манатов. Уровень наших сборов мог быть не 105%, а 110%», — подчеркнул Алиев.

По его словам, «Азеристиликтеджхизат» обратилось с обращениями в «Азеригаз».