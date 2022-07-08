Водруженный в результате успешной военной операции флаг Украины на острове Змеиный должен показать каждому капитану российского корабля или самолета, что страну не сломать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Хочу поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный. На нем установлен наш национальный флаг. Два месяца продолжалась эта операция, разведка, ССО, «альфовцы», СБУ, пограничники, артиллеристы, ВМС. Пусть теперь каждый капитан российского корабля или самолета видит украинский флаг на Змеином и знает, что наше государство не сломать», — заявил президент Украины.