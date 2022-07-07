«Специальная военная операция» ведет к укреплению суверенитета РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на встрече с руководителями фракций Госдумы.

«Некоторые коллеги отметили, что наша «специальная военная операция» ведет к укреплению нашего суверенитета. Это так, но начало «операции» не было связано с этой целью. Это неизбежный, но побочный эффект. Основная цель, как я уже говорил, это «защита Донбасса» и укрепление безопасности самой России», — сказал Путин.

Конечный результат «спецоперации» в любом случае будет достигнут, сказал президент.