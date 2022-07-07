Министр обороны Великобритании Бен Уоллес изучает возможность выдвижения на пост руководителя ведущей Консервативной партии. Об этом сообщил местный телеканал Sky News.

Премьер-министр страны Борис Джонсон, объявляя в четверг об уходе в отставку, также заявил, что больше не будет лидером консерваторов.

«У главы минобороны трое детей. Он обсуждает возможность (выдвижения) с ними, а также консультируется с друзьями и коллегами», — говорится в сообщении.

По информации компании YouGov, Уоллес является «явным фаворитом» на пост главы Консервативной партии. Его кандидатуру поддержали 13% представителей политсилы.