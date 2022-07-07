В Международном аэропорту Гейдар Алиев 7 июля приземлился первый самолет казахстанской авиакомпании Qazaq Air, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Начиная с этой недели, казахстанский авиаперевозчик будет выполнять регулярные рейсы по новому маршруту Актобе-Баку-Актобе и Нур-Султан-Баку-Нур-Султан (транзит через Актобе).

Авиарейсы по данному направлению будут осуществляться два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Полеты по этому маршруту выполняются на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400, комплектация которого предусматривает до 86 пассажирских кресел.

Забронировать и приобрести авиабилеты по этому направлению можно на официальном сайте авиаперевозчика www.flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании.

Перед поездкой всем пассажирам рекомендуется проверять актуальные данные о действующих правилах въезда в обе страны во время пандемии COVID-19.