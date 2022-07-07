Заместитель посла Великобритании в Тегеране Джайлз Уитакер задержан по подозрению в получении сведений с места ракетных учений в Иране.

Корпус стражей исламской революции установил, что несколько зарубежных дипломатов, в том числе Уитакер, собирали пробы почв в пустыне в провинции Керман, которая считается закрытой зоной, так как в этом районе проходят испытания баллистических ракет, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что автомобиль, в котором, как утверждается, находился заместитель британского посла, был заснят с беспилотника КСИР.

Портал Young Journalists Club при этом отмечает, что была задержана и жена представителя посольства Австрии. Она также обвиняется в шпионаже.