Министерство иностранных дел Бразилии подтвердило информацию о гибели еще двух граждан своей страны в Украине.

«Министерство иностранных дел через посольство Бразилии в Киеве получило подтверждение гибели 1 июля двух бразильских граждан на украинской территории вследствие конфликта в этой стране и поддерживает контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм», — говорится в ответе внешнеполитического ведомства. Личность погибших не раскрывается.

По информации местных СМИ, речь идет о 40-летнем Дугласе Буриго и 39-летней Талите ду Вали, которые погибли в Харькове после того, как ранее вступили в ряды интернационального легиона территориальной обороны ВС Украины. Как пишет ряд СМИ, оба они имели военную подготовку, а ду Вали также в свое время освоила профессию снайпера, находясь в Ираке. Вместе с тем родственники погибших рассказали прессе, что оба они прибыли на Украину с гуманитарными, а не военными целями, но оказались на фронте.

