Организаторы беспорядков в Нукусе пытались подорвать конституционный строй, территориальную целостность и единство Узбекистана. Об этом говорится в сообщении МИД Узбекистана.

«1-2 июля 2022 года в городе Нукус была предпринята попытка подрыва конституционного строя, территориальной целостности и единства Республики Узбекистан. Под предлогом протеста против внесенных на всеобщее обсуждение предложений по конституционным поправкам, группой злоумышленников были организованы насильственные акции, стычки и попытки силового захвата зданий органов государственной власти», — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что беспорядки — заранее спланированная диверсия, «направленная на разжигание сепаратизма, дестабилизацию и раскол мирной, единой, демократической страны».

В МИД Узбекистана сообщили, что более 100 сотрудников органов правопорядка были серьезно ранены в ходе массовых беспорядков в Нукусе, 23 из них находятся в тяжелом состоянии.

«В ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности 270 сотрудников государственных органов получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана сообщили, что при беспорядках были захвачены огнестрельное оружие и заложники из числа сотрудников правоохранительных органов.

«В ходе массовых погромов и бесчинств были… захвачены огнестрельное оружие и заложники из числа сотрудников правоохранительных органов, повсеместно осуществлялись поджоги, порча и уничтожение государственного, общественного и личного имущества, нанесен значительный урон инфраструктуре города», — говорится в сообщении.

Также предпринимались неоднократные попытки штурма зданий парламента, ГУВД и управления нацгвардии, указали в МИД.