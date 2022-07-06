Волнения в Каракалпакстане готовились годами иностранными силами, заявил сегодня в ходе совещания Шавкат Мирзиёев.

«Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель – посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта. Следственная группа во главе с первым заместителем генпрокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий», – сказал глава государства.

По его словам, необходимо обеспечить беспристрастное расследование произошедших событий, поэтому необходимо привлекать представителей общественности, депутатов и активистов.

«Перед Генеральным прокурором стоит задача тщательно и объективно расследовать каждое дело и дать справедливую правовую оценку действиям участников происшествия», – отметил Мирзиёев, слова которого приводит портал podrobno.uz.

Он также добавил, что тщательно должны быть проанализированы и действия силовых структур.

«Если они применили неправомерную силу, они также должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством», – подчеркнул президент.

Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких в Нукусе.

«Естественно, что произошедшие события вызывают у всех нас тревогу и тоску. В результате событий в Нукусе, к сожалению, погибли и пострадали граждане. В связи с этим выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления больным, которые лечатся в больницах», – отметил президент

По его словам, именно «в такие моменты мы сильнее чувствуем, насколько драгоценны мир и человеческая жизнь, как важно их сохранить и что мы все несем за это ответственность».