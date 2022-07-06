ОДКБ прогнозирует осложнения в регионе из-за ситуации в Узбекистане. Об этом заявили в секретариате организации.
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ОДКБ прогнозирует осложнения в регионе из-за ситуации в Узбекистане. Об этом заявили в секретариате организации.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
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Сначала москальские фашисты устраивают заварвшку , а потом прогнозируют , ублюдки!😡