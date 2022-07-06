Суд в Новороссийске приостановил работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на месяц. Формальным основанием стали некие «экологические нарушения».

Основанием стала проверка, в ходе которой Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.

«Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком», — сообщили в компании.

Отметим, данный трубопровод — основной канал экспорта нефти из Казахстана. Сырьё из КТК отгружается на танкеры через морской порт в Новороссийске. В прошлом году Казахстан отгрузил так 53 млн тонн своей нефти.

Как ранее сообщал Minval, на днях в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем глава Казахстана Касым-Жомарта Токаев заявил, что Казахстан готов использовать свой «углеводородный потенциал» для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках, выразив также обеспокоенность в связи с угрозами энергетической безопасности в мире.

«Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», — приводила тогда высказывание Токаева пресс-служба казахстанского лидера.