Казахстан готов использовать свой «углеводородный потенциал» для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках.

Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Как сообщила пресс-служба президента Казахстана, Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире.

Он также призвал ЕС к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», — сказал Токаев.

Он также выразил приверженность развитию устойчивых связей с ЕС, самым крупным торговым партнером Казахстана, а также усилиям международного сообщества по стабилизации в Афганистане и оказанию помощи этой стране.

Шарль Мишель по итогам разговора назвал Казахстан ключевым игроком в современно геостратегической среде. Он также выразил приверженность к сильным отношения между ЕС и Казахстаном. Мишель отметил, что обсуждалась и война России против Украины.

В завершение разговора Токаев пригласил Мишеля посетить Казахстан.