«Перезагрузка» европейского энергетического рынка набирает обороты. И Азербайджан играет в этих процессах ключевую роль, и теперь уже не только как поставщик, но и как страна-транзитер.

Во всяком случае, на такие выводы наталкивает многообещающее во всех смыслах заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем глава РК заявил, что Казахстан готов использовать свой «углеводородный потенциал» для стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках, выразив также обеспокоенность в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Кроме того, Токаев призвал ЕС к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут. «Казахстан мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером», — приводит высказывание Токаева пресс-служба казахстанского лидера.

По какому именно маршруту будут доставляться в Европу казахстанские энергоносители, в официальном релизе не уточняется. Однако упоминание в том же разговоре Транскаспийского международного транспортного маршрута — серьёзный «сигнал», что казахстанские углеводороды пойдут на мировой рынок, скорее всего, через Азербайджан. Тем более что авария на терминалах КТК, главного экспортного трубопровода Казахстана, волей-неволей заставляет РК рассматривать альтернативные варианты.

Более того, через Азербайджан в Европу в ближайшее время может пойти не только нефть, но и газ — из Туркменистана. Вице-президент Турции Фуат Октай, сопредседатель Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, несколько дней назад побывал в Туркменистане и провел переговоры с президентом этой страны Сердаром Бердымухаммедовым. Обсуждался и экспорт туркменского газа. Причем, как отметил Октай, «мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение-своп (обмен) или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению». Напомним: ТANAP — это часть «Южного газового коридора».

Понятно и другое. Проблемы на европейском энергетическом рынке начали возникать еще до украинской войны. Свою роль здесь играют не только попытки одних давить на других при помощи нефтяных и газовых труб, но и слишком раздутые надежды Европы на альтернативную энергетику, которая, к сожалению, себя не оправдала. И если физики весьма скептически относятся к фразе «природа не терпит пустоты», то маркетологи и финансисты не сомневаются: рынок пустоты уж точно не терпит. Особенно если это рынок столь важного «продукта», как энергоносители. А значит, недостающие объемы будут замещать другие поставщики. И, наконец, важным «центром притяжения» становится независимая система экспорта нефти и газа, которую создал за последние годы Азербайджан — нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и «Южный газовый коридор». Наличие этих трубопроводов уже меняет акценты и расширяет свободу рук и на восточном берегу Каспия. Где уже рассматривают варианты и ищут конкретные технические решения. Что это будет — танкеры, включая газовозы, возвращение к идее подводного транскаспийского трубопровода, даже транспортировка нефти в железнодорожных цистернах в «брюхе» парома — покажет ближайшее будущее. Но нет сомнений, что Азербайджан заявляет о себе не только как поставщик собственных углеводородов, но и как страна-транзитер для нефти и газа с восточного берега Каспия.

Нурани, обозреватель