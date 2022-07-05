Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику в связи с получением угроз убийства и отказывается давать интервью. Об этом проинформировала во вторник газета The Washington Post.

Экс-глава МИД в переписке сообщила репортеру издания, что больше «не дает интервью» и эмигрировала из Австрии по причине «угроз убийства».

Кнайсль в конце мая покинула совет директоров компании «Роснефть», в состав которого вошла в прошлом году. Пост министра иностранных дел Австрии она занимала с 2017 по 2019 год.