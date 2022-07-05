Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении документа «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере туризма», сообщает Minval.az.

После вступления в силу Соглашения Государственное агентство по туризму Азербайджана должно обеспечить его реализацию. Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление правительству Израиля о выполнении внутренних соответствующих процедур, необходимых для вступления документа в силу.

Отметим, что «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере туризма» подписано 30 марта 2022 года в Тель-Авиве.