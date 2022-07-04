Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Об этом на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдуллахиан, сообщает АПА.

«Во время моего визита в Анкару на прошлой неделе мой брат господин Чавушоглу и я договорились о проведении в ближайшее время в Тегеране трехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел Исламской Республики Иран, Азербайджанской Республики и Турецкой Республики. Сегодня мы договоримся с моим братом Джейхун бейем о дате встречи», — сказал глава МИД Ирана.

Он отметил, что между Ираном и Азербайджаном согласовано обсуждение вопроса об обмене электроэнергией.

Глава МИД также отметил, что обсудил со своим азербайджанским коллегой экологические проблемы вокруг реки Араз: «Одними из вопросов, беспокоящих наши приграничные области, являются загрязнение приграничной реки и экологические проблемы в Аразе. Загрязнение реки обсуждалось с участием специалистов в сфере окружающей среды. Надеемся, что и в этом направлении мы сможем принять действенные меры».