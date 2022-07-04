Россия с 15 июля отменяет ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства», — сообщили журналистам в оперштабе в понедельник.

Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.

«Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», — подчеркнули в штабе.

В оперштабе напомнили, что в связи с улучшением эпидситуации было принято решения об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.