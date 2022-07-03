Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия не сделала никому ничего плохого, в мире ополчаются на нее из чувства ненависти, зависти и негодования, передает РИА «Новости».

«Многие восстают сегодня в том числе и на Отечество наше. Но мы знаем, что Отечество не сделало ничего никому плохого, и восстают на него не потому, что мы плохие, а потому, что мы другие», — сказал патриарх РПЦ во время проповеди после литургии в соборе святых Кирилла и Мефодия в Калининграде.

Он добавил, что «инаковость» России и является причиной пробудившихся чувств ревности, зависти и негодования.

«Но мы не можем изменить самих себя», — заключил патриарх.