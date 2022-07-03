В Шамкире произошла поножовщина. Известно, что на улице Мамедали Ахмедова в райцентре Талихе Алиевой (1985 г.р.) были нанесены 4 ножевых ранения.

Сообщается, что Т.Алиевой нанес ножевые ранения ее муж.

Осуществляются его поиски, пишет АПА.