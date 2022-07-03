4 июля погодные условия в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменно-облачными, преимущественно без осадков. Юго-западный ветер днем ​​сменится северо-восточным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии. Ночью температура воздуха составит 20-23° тепла, днем ​​30-33°.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра в основном будет без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 30-35, в горах ночью 8-13, днем — 15-20 градусов тепла.