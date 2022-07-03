Cенат и Законодательная палата Олий мажлиса (парламента) Узбекистана на своем совместном заседании утвердили указ президента Шавката Мирзиёева о введении в Каракалпастане — республики в составе страны — режима чрезвычайного положения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Сената.

«В соответствии с пунктом 19 части первой статьи 78 Конституции Республики Узбекистан и частью третьей статьи 8 Конституционного закона Республики Узбекистан «О чрезвычайным положении» Законодательная палата и Сенат Олий мажлиса республики Узбекистан постановляют: утвердить указ президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года NУП-164 «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан», — говорится в сообщении. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

С 3 июля в Каракалпастане начал действовать режим ЧП из-за происшедших там 1 июля беспорядков, организаторы которых пытались захватить местные органы власти. На период действия режима в Каракалпастане усилена охрана общественного порядка и объектов жизнеобеспечения, во время комендантского часа запрещено движение общественного и личного транспорта, работа предприятий общепита и торговых точек, на все время ЧП запрещено проведение любых массовых мероприятий