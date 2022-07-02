На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия прекратила участие в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы. Соответствующее постановление, как сообщает «Радио Свобода» подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Соглашения, из которых выходит РФ:

Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;

Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;

Расширенное частичное соглашение Совета Европы «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду», прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);

Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;

Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;

Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»);

Европейская аудиовизуальная обсерватория;

Также утратили силу 14 соответствующих актов и положений российского правительства.