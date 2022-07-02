Если страны G7 введут предельные цены на российскую нефть, это приведет к сокращению ее поставок, считают в американском банке JPMorgan Chase & Co. На этом фоне цена на нефть может вырасти до $380 за баррель, сообщает Коммерсант.

По мнению аналитика банка Натальи Каневой, финансовое положение России позволяет ей сократить ежедневную добычу сырой нефти на 5 млн баррелей «без чрезмерного ущерба для экономики». Однако «для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими», считают в JPMorgan. По подсчетам аналитиков, сокращение ежедневных поставок нефти на 3 млн баррелей поднимет цены на нефть до $190. Наихудшим сценарием называют снижение поставок на 5 млн баррелей, что приведет к подорожанию нефти до «стратосферных» $380.

В июне лидеры G7 поручили своим министрам изучить введение предельных цен на российские нефть и газ. Страны G7 также намерены обсудить эту инициативу с третьими странами. Эту тему уже обсудили с Китаем и Индией, а также с Южной Кореей. США рассчитывают продвинуться в обсуждении вопроса в июле.