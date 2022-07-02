С начала войны с Россией Вооруженные силы Украины (ВСУ) ликвидировали примерно 35 870 российских военнослужащих, уничтожили 1 582 танка, 217 самолетов и 186 вертолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля по 2 июля ориентировочно составили: 3 737 боевых бронированных машин, 800 артиллерийских систем, 105 систем ПВО, 246 РСЗО, 144 крылатые ракеты, 2 614 единиц автомобильной техники, включая бензовозы, 653 БПЛА оперативно-тактического уровня, 15 катеров/кораблей и 61 единицу спецтехники.