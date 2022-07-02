В Иране произошло землетрясение, есть погибшие.

Как передает IRNA, об этом заявил губернатор иранской провинции Ормузган Мехди Доусти.

По его словам, в результате двух землетрясений силой 6.1 и 6.3 балла в пригороде Саех Хош города Бендер Хамирин на юге Ирана погибли 5 человек и 19 получили ранения.

Мехди Дуости сказал, что большая часть разрушений произошла в Саех Хош, недалеко от центра землетрясения.

Иранское государственное телевидение сообщило, что 49 человек получили увечья, и продемонстрировало видеозаписи, на которых видно, как жилые дома в Саех Хоше, погруженные во тьму в результате отключения электричества, превращаются в руины.