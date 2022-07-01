Североатлантический альянс начинает новую гонку вооружений против России. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, выступая на дискуссии в международном клубе «Валдай».

Дипломат утверждает, что мир возвращается к схемам холодной войны, о чём свидетельствуют разговоры на саммите НАТО в Мадриде. По его мнению, объявление Москвы угрозой не продиктовано объективными интересами безопасности. На самом деле же альянс заботит только собственное выживание.

«Под эти установки будет выстраиваться процесс военного строительства, НАТО начинает гонку вооружений», — подчеркнул Грушко.