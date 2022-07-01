После митинга на площади Франции в центре Еревана Движение сопротивления 1 июля проводит шествие.
***
На площади Франции в самом центре Еревана 1 июля стартовал митинг Движения сопротивления. Об этом сообщает News.am.
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
О редакции | Контакты | Реклама
Добавить комментарий