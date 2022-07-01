Протесты в узбекистанском Нукусе были вызваны волнениями в связи с предлагаемыми изменениями в конституцию.

Об этом говорится в сообщении МВД страны.

Сейчас общественный порядок восстановлен, с гражданами проводится работа по разъяснению о недопустимости нарушений законов.

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По предварительной информации, люди вышли на улицы в знак протеста против поправок, запрещающих Каракалпакстану суверенитет.

Республика Каракалпакстан после распада СССР вошла в состав Узбекистана, но всё время считалась самостоятельной страной с правом выхода из состава по решению путём референдума.

Согласно поправкам в Конституцию Узбекистана, которые собираются внести в ближайшее время, статус Каракалпакстана будет изменён, и республика не сможет претендовать на независимость.



