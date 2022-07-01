Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране находится под полным контролем, и в случае каких-либо вспышек будут предприняты соответствующие шаги. Об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, кампания по вакцинации против COVID-19 в Азербайджане успешно реализована.

«Целевой группой были люди старше 50 лет, в основном осложнения возникают у них. Можно сказать, 90% из них уже вакцинированы, они даже получили бустерную дозу. Если говорить о населении в целом, около 74% вакцинированы, что является весьма положительным показателем, это позволяет говорить о формировании коллективного иммунитета. Коронавирус каждый раз создает новые «сюрпризы», поэтому, согласно рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, мы должны принять необходимые меры к осени. В этом направлении предпринимаются все необходимые шаги, и если осенью не будет вспышек, я надеюсь, мы сможем сказать о завершении пандемии», — цитирует его АПА..