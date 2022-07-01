В Ереване на внеочередном заседании Национального Собрания озвучили итоги тайного голосования по лишению Ишхана Сагателяна должности вице-спикера парламента, а также по прекращению полномочий Ваге Акопяна на посту председателя постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам. Соответствующая инициатива принадлежала парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор».

За лишение Ишхана Сагателяна должности вице-спикера НС и прекращение полномочий Ваге Акопяна на посту председателя постоянной парламентской комиссии единогласно проголосовало 66 депутатов.

Лишение оппозиционных депутатов их должностей является лишь первым шагом. В правящей силе рассматривают и возможность лишения 10 депутатов их мандатов за постоянные отсутствия.

Сама парламентская оппозиция на заседание не явилась.