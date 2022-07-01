Папа римский Франциск призвал матерей побуждать своих сыновей жениться, сообщает Somerset Live.

Франциск сказал об этом в ходе выступления на Международной встрече семей — мероприятии в Риме, посвященному сохранению семейных ценностей.

«Мы видим так много молодых людей, которым не хватает смелости жениться, их матери часто говорят мне: «сделайте что-нибудь, поговорите с моим сыном, который не женится и ему 37 лет». Но, синьора, не гладьте ему рубашки, сделайте первый шаг, отправив его в путь, дайте ему покинуть родное гнездо», — сообщил священник.

Помимо этого понтифик призвал молодых мужчин «не идти по легкому пути» и не возвращаться жить к матерям в сложные моменты.