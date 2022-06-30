Президент Хорватии Зоран Миланович предупредил лидеров стран — членов НАТО на саммите в Мадриде об опасности дестабилизации ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы государства.

«Меня беспокоят события в Боснии и Герцеговине. Я боюсь, что в этой ситуации постепенный прогресс, на который многие оптимисты надеются, откровенно, маловероятен, — приводит слова Милановича его пресс-служба. — В лучшем случае ничего не изменится после предстоящих в октябре выборов, а более вероятно, что проблемы в БиГ будут обостряться и нынешний политический кризис может усугубиться».

По словам Милановича, при сохранении текущего развития ситуации в БиГ результаты окажутся негативными как для самого государства, так и для Хорватии и НАТО. «В связи со своим прошлым и нынешним участием [в урегулировании в БиГ] альянс имеет интерес и ответственность за Боснию и Герцеговину и не может позволить себе игнорировать разрастающийся кризис в этой стране», — продолжал президент Хорватии.

При этом Миланович выразил надежду на более активное включение стран — членов НАТО и ЕС в процесс боснийского урегулирования, в том числе с прицелом на соблюдение прав национального хорватского меньшинства в этой стране.