Комиссия, действующая в составе Министерства обороны Азербайджана, завершила изучение информации об участии в Отечественной войне более 7000 граждан и направила документы в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении звания «Ветеран войны».

Информацию об этом распространило Минобороны.

После принятия решения имена этих граждан также будут внесены в подсистему «Зафар» для присвоения звания «Ветеран войны».

После этого им будет назначена ежемесячная стипендия президента Азербайджана (80 манатов), которая будет рассчитываться с 1 января 2022 года.

Отметим, что на сегодняшний день звание «Ветеран войны» присвоено 76 000 человек, принимавших участие в Отечественной войне.