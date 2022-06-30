Отвратительный и беспрецедентный случай мошенничества случился на днях, и о нем невозможно молчать, потому что жертвой афериста стала мать шехида Отечественной войны.

Издание Qafqazinfo сообщило о том, что некий Ильхам Абдуллаев – житель Баку – обвел вокруг пальца мать шехида – Мурада Кяльбиева, погибшего в ожесточенных боях за Физули 6 октября 2021 года и награжденного медалью «За Родину» (посмертно), пообещав, что именем ее сына назовут школу в его родном селе Джибир Гусарского района. И озвучил цену – 11 тысяч манатов.

Неудивительно, что мать, желавшая увековечить имя своего погибшего мальчика, нашла возможность и заплатила негодяю требуемую сумму. Согласно информации издания, И. Абдуллаев взял деньги у матери шехида двумя частями (несчастная женщина влезла в долги, собирая необходимую сумму), после чего скрылся и перестал выходить на контакт.

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Поняв, что ее нагло и цинично обманули, Кяльбиева обратилась в полицию. По факту мошенничества в Гусарской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело и направлено для рассмотрения в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.

В ходе расследования всплыла информация о том, мать шехида – не первая жертва этого циничного «кидалы»: Абдуллаев в общей сложности в течении определенного временя присвоил 36 тысяч манатов, обещая людям устроить их на работу в структуры при министерствах цифрового развития и транспорта, сельского хозяйства, и экологии и природных ресурсов.

Обиднее всего, что случай мошенничества в отношении членов семей шехидов – не первый (достаточно вспомнит отвратительную историю, произошедшую в 2021 году, когда двое негодяев выманили у семьи погибшего героя 27 тысяч манатов, обещая «вернуть из плена их мальчика»), и мы уверены – далеко не последний, потому что аферисты всегда влезают своими грязными руками в самое святое – для нормальных людей, обладающих такими моральными преимуществами, как честь и совесть.

На самом деле, хочется сказать только одно: ну не должно этого происходить в Азербайджане! Ведь почти два года прошло с момента окончания войны, и слишком свежа память о наших славных героях, погибших за территориальную целостность страны. Раны души кровоточат, и еще долго мы будем проливать слезы, глядя в их прекрасные лица на обелисках 2-й Почетной Аллеи захоронения, на алтарях Памяти, установленных в каждом районе города и городских поселках, откуда на фронт ушли совсем еще молодые парни. И воевали они, и гибли не для того, чтобы какой-то низкопробный негодяй обирал их матерей и родственников.

Мы неоднократно читали новости об ограблении и убийстве ветеранов Великой отечественной войны в российских СМИ, такие случаи – да – были, и довольно часто, когда нелюдь, которому не хватало денег на выпивку и наркотики, избивал до смерти или попросту убивал ветерана, чтобы украсть его «похоронные деньги» и медали и потратить эти кровавые деньги на гульбу. Им было до лампочки, что старик, лежащий с пробитой молотком головой, когда-то воевал и спасал мир от фашизма. Но даже тем фактом, что с момента окончания Великой Отечественной войны прошло уже долгих 77 лет подобные злодеяния не оправдываются! С другой стороны, в России и общество другое, и восприятие мира, мягко выражаясь, нестандартное, и патриотизм по большей части, показной, так как настоящие патриоты и защитники давно уже ушли в Вечность, остались по большей части лицедеи-показушники. А потому неудивительно, что и кровавая память одной из самых страшных войн в истории тоже потеряла актуальность и уважение. Тем более в приземленной прослойке общества, где главенствующую роль играет алкоголь.

В Азербайджане люди иные – миролюбивые, милосердные толерантные. И потому, когда узнаешь о подобных грязных трюках, просто хочется крикнуть «НЕПРАВДА! НЕ МОГЛО ТАКОГО СЛУЧИТЬСЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ». Но перечитав новость, понимаешь: уже случилось…. К сожалению. Подонки не имеют национальности, они все ходят под единым ПОЗОРНЫМ статусом, им все равно, где родиться и жить, для них не существует священного для каждого гражданина понятия Родина, ибо обирают эти подонки своих же сограждан, даже если это сограждане – родственники наших шехидов.

Что предусматривает УК Азербайджана в качестве наказания (если вину докажут в суде?).

Согласно ныне действующему пункту 2.4 статьи 178, за мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с нанесением крупного ущерба, предусмотрен штраф в размере 3 до 5 тыс. манатов или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Согласно новой поправке, будет применяться штраф в размере от 3 до 5 тыс. манатов, либо ограничение свободы сроком от 1 до 3 лет, либо лишение свободы от 2 до 5 лет.

Согласно статье 178.1, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере от 1 до 2 тыс. манатов, либо общественными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Так или иначе, «свято место не бывает пусто», а потому не удивимся, если найдутся еще мошенники, желающие повторить вышеописанную аферу. А потому обращаемся к родственникам шехидов и ветеранов войны: еще в 2021 году, посещая Губадлинский и другие районы, освобожденные вашими сыновьями от армянской оккупации, глава государства лично пообещал, что их именами назовут улицы, школы, больницы, их славный подвиг будет внесен в учебные пособия. Но президент Азербайджана не говорил о том, что кто-то будет брать за это деньги. А потому, если вдруг появится такой вот «посредник» — даже если у него будут на руках документы, «подтверждающие» его личность – сразу же вызывайте полицию и пусть стражи порядка передают этих «умельцев» по этапу. Ибо нет таким нелюдям ни оправдания, ни — тем более – прощения.

Яна Мадатова