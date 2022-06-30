Подходит к концу июнь, наступает время отпусков и потому многие граждане страны всерьез задумываются: куда бы поехать, чтобы отдохнуть с толком и удовольствием в своей стране, тем более что до сих пор не открыты сухопутные границы, да и…? Правильно! Нужно отправляться в путь, оценивая природу родного края, тем более нет на свете прекраснее страны, чем Азербайджан.

Но всякий раз, когда выезжаешь на отдых, всенепременно сталкиваешься с неприятными моментами: высокие цены, низкий сервис или еще какие-нибудь «проколы», которые обязательно отравят всю радость поездки. А ведь о внутреннем туризме говорилось очень много, особенно во время 2-летней пандемии коронавируса. Тем более что глава государства утвердил новый закон о туризме, который вот-вот вступит в силу. Но пока что дело развития остается на мертвой точке.

Сотрудник «Минвала» побеседовал с главным советником Председателя Ассоциации туризма Азербайджана Музаффаром Агакеримовым, подчеркнувшим в ходе беседы, что подобная патовая ситуация складывается из-за отсутствия конкурентной среды. По его словам, была бы конкуренция, был бы более высокий уровень обслуживания, и цены были бы удовлетворительные.

— Сухопутные границы закрыты, люди хотят – да и вынуждены тоже – отдыхать в своей стране. Но заметьте – цены искусственно поднимаются, и в ресторанном, и в отельном бизнесе. Но на самом деле все эти процессы можно регулировать. Все разговоры про невозможность государства вмешиваться в ценовую политику из-за условий т.н. рыночной экономики – это одна большая глупость, придуманная в качестве отговорки нашими «специалистами» в области экономики.

Запомните, сами по себе цены никогда не поднимаются – ими управляют монополисты. Давайте в качестве примера вспомним премьер-министра Великобритании Маргарэт Тэчер. Ведь в свое время именно она ввела процесс государственного урегулирования цен, после чего Великобритания стала еще сильнее и стабильнее. Кроме того, прежде чем кричать о туризме внутри страны, необходимо разработать три сегмента направления этого бизнеса: для малоимущих (студентов в том числе), среднеобеспеченных и богатых клиентов.

Вот тогда можно будет говорить о том, что с задачей справляемся. А то на бумаге и на словах у нас все хорошо. А на деле? Показательный пример: выпить чаю на Приморском бульваре может далеко не каждый – из-за высоких, иногда даже просто неподъемных цен. Иной раз за такую сумму можно вдвоем посидеть в кафе, заказать первое и второе (и чай еще бесплатно подадут с печенькой). А когда задаешь вопрос администрации Приморского парка – почему такие грабительские цены, они обязательно припоминают принципы «рыночной экономики», хотя на самом деле, дело не в невозможности что-то поменять, а в нежелании. А ведь можно было бы применить принцип работы точек общественного питания по вышеуказанной мною схеме – начиная от бюджетных вариантов и заканчивая VIP. Понимаете, все дело в т.н. «уравниловке»: богатый клиент хочет выпить чаю с видом на Каспийскую бухту, и бедный тоже хочет, но он не в состоянии заплатить за чайник чая такие же деньги, как за комплексный обед для своей семьи. То же самое и в туристическом бизнесе – и цены на отели, и цены на рестораны регулировать можно и нужно. Самотеком ничего не получится. Обратите внимание – из года в год цены растут, что вызывает недовольство у людей. Внутренний туризм развивается только тогда, когда учитываются потребности всех слоев населения – от небогатых до богатых. Нужно создавать условия, инфраструктуру – вот тогда действительно будет и конкурентная среда, и рыночная экономика – в самом прямом смысле этого слова. В чем заключается цель? В развитии массового туризма для всего населения, а не только для богатых.

Приведу пример: в 1984 году я ездил в Финляндию по программе обмена опытом, и увидел в этой стране три сети магазинов: Антилла (для небогатых), Сокос (для людей со средним достатком) и Стокмен (для богатых клиентов). Все слои населения могли купить все, что захотят. По тому же самому принципу можно было бы развивать и туристический бизнес в нашей стране. До сих пор этого никто не хочет делать почему-то. Государство взяло на себя большое обязательство – создает инфраструктуру, но туризм при этом не развивается. А ведь когда государство создает инфраструктуру (дороги, коммуникации), оно должно ставить условия: я вам – инфраструктуру бесплатно, вы в свою очередь будете строить гостиницы для отдыха малоимущих – с приемлемыми ценами, с хорошим сервисом, чтобы люди остались довольны. Понимаете? Государство должно диктовать свои условия, создавая инфраструктуру для бизнесменов, завязанных в туристическом бизнесе. И тогда будет такой комфорт! Все слои населения будут довольны и счастливы.

— Многие стремятся отдохнуть на природе – с учетом высоких цен на самом деле это будет самый бюджетный вид отдыха. Но дело в том, что тут же возникают какие-то должностные лица и требуют палатку убрать, предлагая заселиться в коттедж. Но согласитесь, что не у всех есть возможность это сделать, особенно с учетом того, что Вы сейчас сказали. С другой стороны, понятно, почему людей гонят из леса, ибо мусорная проблема, создаваемая людьми на природе, растет из года в год. С другой стороны, разве кто-то имеет право запрещать людям отдыхать там, где они хотят?

— Людям не могут запрещать отдых на природе, ибо согласно Конституции, природа, море и береговая зона принадлежат народу. Но должна работать четкая система штрафов, да таких, чтобы люди поняли, что нельзя оставлять мусор за собой. Нужны изменения в законодательство, нужны масштабные просветительские работы. Это вопрос не однобокий, на него нужно обратить самое серьезное внимание. Кроме того, еще остро стоит вопрос береговой линии, где по-прежнему остаются заборы, до сих пор санитарное состояние многих пляжей оставляет желать лучшего. Проблемы от года в год не устраняются, а прибавляются. Задам вопрос: для чего существуют санэпидемстанции? За что сотрудники этих организаций получают зарплату от государства? Понятно, что Центр Эпидемиологии и гигиены проводит мониторинги перед началом сезона. Но люди купаются и отдыхают в течении полугода. Кто в это время следит за чистотой и отвечает за нее? Разве это не их работа? Нужно последовательно держать вопрос чистоты под контролем, иначе все эти мониторинги не стоят и выеденного яйца, ибо они существуют только для отчетности для СМИ.

— Назовите направления, где наши граждане могут отдохнуть бюджетно?

— На северо-востоке страны: Губа-Хазмазская зона. Наиболее дорогое направление – северо-запад – от Шамахы до Гябяля, Гаха и Шеки. Недорогой отдых есть и в южных регионах страны. Но и там есть свои сюрпризы: как правило, люди едут отдыхать в выходные дни, и именно в эти дни и в отелях, и в ресторанах поднимаются цены. Мы не раз говорили на эту тему с местечковыми «дельцами», и они отвечали, что работают только три месяца, и потому хотят заработать побольше. Это их «аксиома». В сфере туризма необходимо сделать перелом, и примеров для этого перелома сколько угодно. Давайте вспомним опыт самых посещаемых стран мира – Турции, Испании, Италии, Франции – они все работают по единой схеме, а именно открыты для всех слоев населения. Со всего мира туда едут и богатые туристы, и не очень. В этих странах есть много путешествующих автостопом. И это нормально! Почему бы и нам не сделать то же самое? Ведь туризм – это та самая сфера, которая приносит в бюджет многомилионные доходы, и для того, чтобы эти миллионы наконец-то потекли в казну, необходим тот самый перелом, о котором я уже сказал. Пока ситуация в туризме не сдвинется с мертвой точки, ни о каком туристическом потоке речи быть не может. Повторяю: следует делать ставку на массовость, а не на только на богатых.

Беседовала Яна Мадатова