Транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму в течение нескольких дней, ЕС нашел компромисс с Вильнюсом, пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», — говорит издание.

Отмечается, что Европа ведет переговоры о выведении Калининграда из-под санкций. Переговоры «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в июле, если Вильнюс откажется от возражений.