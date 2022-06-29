Азербайджанский водитель Самир Тахиров, получивший ранение в ходе продолжающейся войны в Украине, будет отправлен в Азербайджан.

Об этом говорится в сообщении Азербайджанской международной ассоциации автомобильных перевозчиков (ABADA).

«18 марта 2022 года по гуманитарному коридору Тахиров был эвакуирован в Республику Молдова специальной машиной скорой помощи. Самиру, которого доставили в больницу в Кишиневе, сделали еще две операции. Принимая во внимание риск для жизни и необходимость проведения заключительной операции и лечения раненых в более профессиональном и специализированном медицинском учреждении, Самир Тахиров 01.04.2022 г. был доставлен на машине скорой помощи в Анкару, Турецкая Республика. Наш раненый водитель был доставлен в Военно-медицинскую академию «Гюльхане». Благодаря усилиям турецких врачей Самир Тахиров выздоровел. Ожидается, что его отправят в страну после окончательного решения медицинской комиссии», — говорится в сообщении.

Тахиров был тяжело ранен в ходе столкновений в Харькове 28 февраля.